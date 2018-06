Diese Regeln werden 2019 in der Formel 1 geändert!

Der internationale Automobil-Verband (FIA) hat auf seiner Sitzung in Manila die von den Formel-1-Gremien ausgearbeiteten Änderungen an den Boliden ab 2019 bestätigt. Durch aerodynamische Änderungen am Frontflügel, an den Bremskanälen und am Heckflügel werden die Autos zwar pro Runde bis zu 1,5 Sekunden langsamer, das Überholen wird durch die dann möglichen geringeren Abstände aber erleichtert.