Kulturerbe und Naturpracht in St. Gallen

Barocke Reichtümer, von der Kathedrale bis zur Stiftsbibliothek, sind nur ein Teil der Schätze St. Gallens. „Seelen-Apotheke“ steht in griechischer Inschrift am Eingang zur Bibliothek. Eine ein Jahrtausend alte Büchersammlung von 170.0000 Bänden beherbergt der Barocksaal. Betreten darf man ihn nur in übergroßen Filzschlapfen, um das empfindliche Tannenparkett zu schützen. In bedächtiger Ruhe streifen so Besucher beeindruckt durch den Saal und bleiben dann doch alle vor dem transparenten Sarg hängen, in dem die ägyptische Mumie der Schepenese liegt. Ein Schweizer Landsmann bekam sie vor 200 Jahren geschenkt. Doch Überraschung: Seiner Gattin soll es gar nicht gefallen haben, dass die Überreste einer Frau, die um 650 vor Christus gelebt hat, bei ihr einzogen. Und so fand der heimliche Star der Bibliothek dort seinen Platz. Eine bühnenreife Geschichte, wie man sie bei den St. Galler Festspielen finden könnte. Was man sonst in St. Gallen findet: Eine Altstadt voller Erker, moderne Spitzenlokale wie traditionelle Erststockbeizli. Die Textilgeschichte lohnt ebenfalls einen Blick.