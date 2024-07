Zwei an einem Tag!

Es ist heiß in der Stadt, es ist schließlich Sommer, aber an über 30 Grad muss man sich trotzdem gewöhnen. Da kommt eine kleine Auszeit an einem See gerade richtig, noch dazu mit etwas niedrigeren und durchaus angenehmeren Außentemperaturen. Ziel ist ein Märchenschloss – Schloss Fuschl, das nach fast zweijähriger Renovierung Anfang Juli als Rosewood Hotel wieder eröffnet wurde. Es liegt malerisch auf einer Halbinsel am Fuschlsee und wurde im 15. Jahrhundert als Jagdschloss erbaut; nun erstrahlt es in neuem Glanz, der Mix aus Alt und Neu ist wunderbar gelungen und wirkt, als wäre es immer schon so gewesen.