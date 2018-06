Tirol teures Pflaster, Airbnb als Preistreiber

Entspannung noch in weiter Ferne

„Ein Ende der Fahnenstange ist in Sicht“, meint Tirols Fachgruppenobmann Philipp Reisinger. Entscheidender Nachsatz: „Aber noch in weiter Ferne.“ Wie das (bittere) Ende der Fahnenstange ausschauen kann, erklärt Bundesberufsgruppensprecher Arno Wimmer: „Die Familien werden sich keine Wohnungen mehr in Orten wie Innsbruck leisten können und abwandern.“