„In Deutschkursen herrscht völliges Werte-Chaos“

Eine Deutschlehrerin, die anonym bleiben möchte, packt gegenüber krone.at aus: Lisa B. (Name von der Redaktion geändert) hat zwei Jahre lang Asylwerber in Grundkursen an einer burgenländischen Volkshochschule unterrichtet. Ihre Bilanz ist mehr als bitter. „Es fängt schon bei den Jahreszahlen an - afghanische Schüler schreiben vermehrt das islamische Jahr 1439 in ihre Notizbücher.“ Und: „Viele können nicht einmal sagen, wie alt sie sind.“ Diesen Menschen hätte sie auch Werte vermitteln sollen. „Aber welche Schüler mit A1-Niveau verstehen Begriffe wie Humanismus, Säkularismus, Akkulturation oder Bedürfnispyramide?“ Für die Pädagogin steht fest: Es herrscht ein „völliges Werte-Chaos“.