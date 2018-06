Nach Motorradcrash: Biker (26) in Spital gestorben

Der 26-Jährige aus Kirchberg bei Mattighofen und ein gleichaltriger Freund aus Straßwalchen waren am 27. Mai mit ihren Motorrädern auf der Kobernaußer Landesstraße in Richtung Pöndorf unterwegs. Während der Fahrt unterhielten sie sich via Funk. Laut Zeugenbeobachtungen waren die beiden im Ortsgebiet von Höcken (Gemeinde Lengau) zunächst mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Doch plötzlich hatte der Kirchberger - ohne erkennbaren Grund - in einer langgezogenen Rechtskurve seine Fahrtgeschwindigkeit erhöht und seinen vor ihm fahrenden Freund überholt.