Sommertage bringen Starzinger ins Schwitzen

Interne Struktur wird auf den neusten Stand gebracht

Nach den vielen Modernisierungsschritten in der Produktion wird nun auch die interne Struktur auf den neuesten Stand gebracht. Ein kaufmännischer Leiter steht in den Startlöchern, für Mitarbeiter verändern sich Aufgabenbereiche. „Viele haben alles getan, jetzt hat jeder seinen klaren Verantwortungsbereich“, so Ludmilla Starzinger. Neben ihr sitzt Sohn Victor, der 26-Jährige ist für die Produktion und für Standorte abseits der Zentrale verantwortlich, etwa für die Brauerei in Aspach oder die Juvina-Mineralwasser-Produktion in Deutschkreutz. „Für ihn haben sich viele Aufgaben zusätzlich aufgetan“, sagt Starzinger. Rund 300 Millionen Dosen und 150 Millionen Flaschen füllen die Frankenmarkter bereits jährlich ab.