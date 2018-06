Herr Prohaska, wie heiß wird die Fußball-WM?

Nach dem sensationellen 2:1-Sieg des österreichischen Nationalteams gegen Deutschland am vergangenen Wochenende ist die Fußball-Euphorie hierzulande wieder riesengroß. Umso mehr schmerzt es, dass sich das ÖFB-Team nicht für die WM in Russland qualifizieren konnte. Dennoch wird das Mega-Event, das am 14. Juni mit dem Match des Gastgebers gegen Saudi-Arabien eröffnet und am 15. Juli mit dem Finale in Moskau abgeschlossen wird, auch in Österreich das alles überstrahlende Thema sein.