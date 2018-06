Eklat um Erdogan-Foto: Gündogan stellt sich Kritik

„Aber beleidigen lassen, will ich micht nicht“

Zudem erklärte Gündogan, dass er offen für Kritik sei: „Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Deswegen haben wir auch die Meinungsfreiheit. Dafür stehe ich. Genau dafür fühle ich mich privilegiert, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein. Aber beleidigen lassen, will ich mich auch nicht.“