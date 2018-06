Millionär nahm Schlüssel zu Mega-Erbe mit ins Grab

Erbe auf die gesamten USA verteilt

Als Mellon am 16. April einem Herzinfarkt erlag, war sein Ripple-Vermögen rund 250 Millionen Dollar wert, schätzen Experten. Das Problem, vor dem seine Erben nun stehen: Sie kommen nicht an das Geld, weil Mellon es zu Lebzeiten in Bankschließfächern überall in den USA verteilt hat.