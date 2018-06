Dorfbewohner wollen ihre Ortstafeln nicht hergeben

Denn weil das Dorf in den letzten Jahren wuchs und man die neuen Häuser, die außerhalb der Ortstafeln stehen, in die in Hinterholz geltende 30er-Zone miteinbinden wollte, entschied der Straßenausschuss kurzerhand, vorzuschlagen, die Hinterholzner Ortstafeln zu schleifen und das Dorf in die Siedlung davor einzugliedern. „Aus meiner Sicht ist damit der Straßenausschuss ganz klar übers Ziel hinausgeschossen“, zeigt sich Anrainer und Grünen-Gemeinderat Johann Hinterplattner entsetzt. Vor allem deswegen, weil die Angelegenheit im Gemeinderat auch so beschlossen wurde. Die Hinterholz-Ortstafeln werden durch Mauthausen-Tafeln mit Zusatz Ortsteil Hinterholz ersetzt.