Frachter „Cygnus“ bei Raumstation ISS eingetroffen

Der private Raumfrachter „Cygnus“, der am Montagvormittag MESZ im US-Bundesstaat Virginia an Bord einer „Antares“-Rakete in Richtung Internationale Raumstation ISS abgehoben ist, hat am Donnerstag am Außenposten der Menschheit im All angedockt. Der Frachter sei mit einem Roboterarm eingefangen und angekoppelt worden, berichtet die US-Raumfahrtbehörde NASA.