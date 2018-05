NASA will kältesten Punkt des Universums schaffen

Mit einem Labor von der Größe eines Kühlschranks will die US-Raumfahrtbehörde NASA im All den „kältesten Punkt des Universums“ schaffen. Das Cold Atom Laboratory (CAL) soll am Sonntag an Bord des privaten Raumfrachters „Cygnus“ (Bild unten) vom US-Bundesstaat Virginia aus zur Internationalen Raumstation ISS starten und am Donnerstag dort andocken.