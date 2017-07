Klon- Angst? Madonna klagt gegen Schlüpfer- Auktion

In letzter Minute will Pop- Diva Madonna eine Versteigerung von über hundert persönlichen Objekten und intimen Erinnerungsstücken - wie etwa den Trennungsbrief des ermordeten Rappers Tupac Shakur oder von Unterwäsche - verhindern. In einem am Dienstag bei einem New Yorker Gericht eingereichten Antrag erklärte die Sängerin, die Objekte seien von einer ehemaligen Freundin gestohlen worden, um daraus Profit zu schlagen.