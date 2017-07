Zweijähriger aus Fenster gestürzt: Lebensgefahr

Ein zweijähriger Bub ist am Freitagvormittag in Wien- Meidling aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch mehrere Teams der Wiener Berufsrettung wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.