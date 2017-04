Tierhasser feuert auf Hündin

"Nana ist so ein überaus sanftes und zutrauliches Geschöpf und stellte ja für niemanden irgendeine Gefahr dar. Warum wurde sie nus so kaltblütig angeschossen?" Diese Frage stellt sich derzeit die Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen, Johann Stadler, in deren Obhut sich der verletzte Vierbeiner seit Tagen befindet. Kurz zur dramatischen Vorgeschichte: Eine Autolenkerin brachte den Hund zur Pfotenhilfe und gab ihn dort ab. In gebrochenem Deutsch meinte sie nur, dass sie ihn auf einem Feld gefunden habe und er nicht richtig gehen könne. Dann fuhr sie mit ihrem Auto wieder weg.

Projektil steckt in Wirbelsäule

"Wir haben gerätselt, warum Nana ihr Hintergestell so nachzieht und fuhren mit ihr zum Röntgen", erzählt Johanna Stadler der "Krone". Dort kam dann das wahre Ausmaß des Dramas zum Vorschein: Mitten in der Wirbelsäule der Hündin steckte ein Projektil! Dabei hatte "Nana" noch Glück im Unglück - nur ein paar Zentimeter weiter, hätte die Kugel ihr Herz durchbohrt.

Trotzdem, das Leid der etwa zweijährigen Mischlingshündin ist groß: Sie kann sich mit dem Projektil, das ihre Nerven durchtrennt hat, nicht mehr richtig bewegen.

Operation kann Nana retten

Ihre einzige Chance ist eine Operation, damit sie ihre volle Beweglichkeit wieder erlangen kann. Daher sucht die Pfotenhilfe Tierfreunde, die für die OP- Kosten aufkommen. Das Spendenkonto hat die IBAN AT77 3429 0100 0623 0700.

Johannes Nöbauer