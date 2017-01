Schneespuren überführten Einbrecher

Der somalische Asylwerber brach in ein Geschäft in Ottensheim ein, zerschlug eine Auslagenscheibe und stahl eine zur Dekoration angebrachte Kugel aus Roststahl. Ein gegenüber dem Geschäft wohnender Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten stellten am Tatort einen auffälligen Schuhabdruck sicher. Bei der Überprüfung des nahen Asylheims wurde der Verdächtige mit Flip- Flops und einer frischen Schnittwunde am linken Fuß angetroffen. Das Sohlenmuster stimmte mit den Abdrücken am Tatort überein. In seinem Zimmer wurde die gestohlene Kugel sichergestellt. Der 19- Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Über Terrassentür eingebrochen

In Rainbach im Mühlkreis schlug ein Slowake (27) mit einem Stein die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Auch er wurde von Nachbarn beobachtet, die der Polizei eine Personenbeschreibung übermittelten. Der Verdächtige flüchtete ohne Beute. Nur eine Stunde später drang der Kriminaltourist über eine Terrassentür in ein anderes Haus ein, stahl Schmuck, einen Tablet- PC und zwei Digitalkameras. Polizisten stellten ihn kurz darauf am Bahnhof Summerau. Aufgrund der Personenbeschreibung und nach dem Abgleich von sichergestellten Schuhspuren wurde er festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung