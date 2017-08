Rainbach: Neue Kreisel- Fabrik speichert Strom

Das Logo, das aus drei so zusammengesetzten Pfeilen besteht, die einen Stern ergeben, ist bereits am Gebäude gut sichtbar. Auch so ist die Firmenzentrale von Kreisel Electric ein Hingucker: Denn die um 14 Millionen Euro errichtete Fabrik ist sternförmig!

Fertigung geht im September in Betrieb

Im September wird die 7000 Quadratmeter große Fertigung in Betrieb genommen. Eine komplett automatisierte Produktionslinie für die Herstellung des Heimspeichers Mavero ist in Rainbach bereits aktiv: Die ersten 500 Systeme werden bald ausgeliefert.

Die neue Kreisel- Produktion im Mühlviertel ist total auf die neuen Energieformen ausgerichtet: So gibt es einen Batteriespeicher, zudem eine Photovoltaikanlage und Schnellladesäulen auf den Parkplätzen.

Christian Schlögl (l.) erhielt von Frost&Sullivan-Manager Prajyot Sathe Auszeichnung für Kreisel. Foto: Frost Sullivan

Kreisel beschäftigt derzeit 70 Mitarbeiter

"Damit können wir die Produktion eine Woche ohne Unterbrechung völlig unabhängig am Laufen halten", sagt Geschäftsführer Christian Schlögl, der zuletzt die Auszeichnung von Frost & Sullivan als globaler Leader der Elektromobilität in Empfang nahm. 70 Mitarbeiter sind bei Kreisel beschäftigt.

500 Mavero-Speicher für Zuhause werden nun ausgeliefert. Foto: berge



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung