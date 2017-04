OÖ investiert in Integration 6,2 Millionen 

"Wie viele Integrationsvereine gibt es in Oberösterreich und mit wie viel Steuergeld wurden sie in den Jahren 2012 bis 2016 gefördert?", will jetzt die ÖVP von Anschober wissen, der seit Herbst 2015 für die Integration zuständig ist. Ein politisch begehrtes Thema, denn zuvor gab es eine umfassende Integrationsanfrage des FPÖ- Landtagsklubs an Anschober, allerdings nur übers Jahr 2016. Die hat er am 14. März auf 40 Seiten beantwortet, die der "Krone" vorliegen und die auch die ÖVP erhalten hat.

In Anschobers Antwort spiegelt sich die sehr dezentral angelegte Integrationsarbeit des Landes nieder. denn knapp 200 Vereine, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Gemeinden, Einzelpersonen und sonstige Institutionen waren 2016 in die Integrationshilfe eingespannt - ein Budgetbereich, in den laut Rechnungsabschluss 2016 knapp 6,2 Millionen Euro flossen.

Wir wirksam diese Arbeit tatsächlich war, wird derzeit evaluiert, als Grundvoraussetzung für ein neues Integrationsleitbild des Landes, das laut ÖVP und FPÖ weit strengere Anforderungen an Migranten bringt, die bei uns bleiben möchten.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung