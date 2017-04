Mordprozess nach Bluttat in Ebelsberg

Der Mordprozess am Landesgericht Linz ist die letzte Chance, den Auslöser des tödlichen Streits und das Motiv für die Bluttat ans Licht zu bringen. Bisher schwieg die Mordverdächtige Maria W., die vom Linzer Anwalt Andreas Mauhart verteidigt wird, zu diesen wichtigen Fakten. Sie könne sich an nichts erinnern.

"Sie liebten und sie schlugen sich"

Die Beziehung des Paares war immer wieder auch von Alkohol geprägt. "Sie liebten und sie schlugen sich", erzählten Nachbarn nach dem Tod von Günter H. Am 2. Juli 2016 eskalierte ein solcher Streit. Günter H. wurde leblos in seiner Wohnung gefunden.

Mordverdächtige war ehemalige "Räuberbraut"

Mordverdächtig: seine Freundin Maria W. - eine Frau mit schillernder Vergangenheit. Sie war schon einmal im Zusammenhang mit einer Straftat in die Schlagzeilen geraten. Als "Räuberbraut". Ihr damaliger Freund hatte eine Bank in Ansfelden überfallen. Im Interview mit der "OÖ- Krone" klärte sie damals auf: "Ich wusste von diesem Raub nichts."

Am 17. Mai muss sich Maria W. wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Claudia Tröster, Kronen Zeitung