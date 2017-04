Leiter vermutet Lagerfeuer

E

s gab anfangs widersprüchliche Meldungen, dass an zwei Stellen Feuer gelegt worden sei.Das hat sich als Irrtum herausgestellt. Es hat nur an einer Stelle gebrannt, an einem Fenster vor dem Turnsaal. Der Rauch ist durch die Lüftungsgitter in den Turnsaal gelangt, darum wurde von den Einsatzkräften zuerst angenommen, dass dort auch jemand gezündelt hat.Was wurde angezündet? Angeblich hat es sich um Kinderspielzeug gehandelt.Am Boden liegen noch Papierfetzen. Dort ist auch eine Art Kinderspielplatz, deshalb vermute ich, dass junge Heimbewohner vielleicht eine Art kleines Lagerfeuer angezündet haben und dann reingegangen sind, weil sie geglaubt haben, es ist eh schon ausgegangen. Durch die Flammen ist jedenfalls ein großes Plastikrohr in Brand geraten, das hat den Schaden verursacht.Wie geht es jetzt weiter?Der Turnsaal ist massiv beschädigt, die Decke ist komplett hin, die Fassade ebenso und auch der Boden ist geschwärzt. Wichtig ist, dass unser Heimbetrieb mit 180 Plätzen ganz normal weiter läuft und auch unser Hort ist wie immer geöffnet.



Interview: Christoph Gantner