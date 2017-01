Kapellen- Schänder köpfte Barbara

Die beiden Hauskapellen in der Tal- und Osternbergerstraße in Braunau sind nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt und wurden vermutlich in derselben Nacht heimgesucht. Der Angreifer ließ in der Osternbergerstraße zwei kleine Kreuze mit Christusfiguren und eine Madonnenstatue mitgehen. Der 1,3 Meter großen heiligen Barbara sägte er den hölzernen Kopf ab und nahm ihn ebenso mit. Wie auch einen 130 Zentimeter großen Jesus, den er vom Kreuz abmontiert hatte. Insgesamt sind die gestohlenen Devotionalien 5000 Euro wert: "Es ist ein Jammer! Ich hab’ die Kapelle oft hergerichtet, mich um sie gekümmert", sagt Karl Nowak, dessen Lebensgefährtin die Besitzerin des kleinen Gebäudes ist. Auch in der Talstraße räumte der Schänder eine Kapelle leer, zündete aber - im Gegensatz zu Taten in Nachbargemeinden - auch hier keine Gegenstände an.

"Am Kunstmarkt haben die Statuen und Kreuze eigentlich keinen Wert", glauben Ermittler, dass der Täter gar kein Geld damit machen will, sondern eher in einem Wahn handelt.

Dass es sich um denselben handelt, der in Auerbach und St. Radegund - wie berichtet - Heiligenfiguren, Bilder, Segenssprüche und Dankesschriften aus dem "Heiligen Kammerl" und dem "Heilbrünnl" in der Nähe der Kapellen verbrannt hatte, ist so gut wie sicher. Hinweise bitte an: 0 59 133/42 00.

Redakteur Markus Schütz