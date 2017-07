Horror auf den Straßen: 4 Oberösterreicher tot!

Die genauen Hintergründe des Unglücks, das am Samstag um 1.30 Uhr früh geschah, sind noch nicht restlos geklärt. Die Polizei weiß bisher nur, dass ein BMW- Lenker (18) aus Handenberg den jungen Fußgänger (19) auf einer Straße in Braunau am Inn übersehen, gerammt und getötet hatte. Ein Alkotest beim Lenker verlief ergenislos. In diesen Stunden ist die Polizei damit beschäftigt, denn Unfallhergang zu rekonstruieren.

Mit Kleintransporter gegen Lkw geprallt

Zu einem Unfalldrama kam es auch auf der gefürchteten Lamprechtshausener Bundesstraße in Oberndorf bei Salzburg: Kurz vor der Abfahrt Oberndorf Süd kam ein 39- jähriger Leondinger mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der Notarzt nur noch den Tod des 39- Jährigen feststellen konnte. Der Lenker des Sattelzuges, ein 44- jähriger Salzburger, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Tödliche Dramen auch in Ungenach und in Molln

Tödlich endete am Freitag auch ein Überholmanöver in Ungenach, wo ein 48- jähriger Motorradlenker aus Ottnang am Hausruck frontal gegen ein Auto krachte und noch an der Unfallstelle starb. Ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich dann Freitag am späten Nachmittag im Bezirk Kirchdorf: Dort krachten im Gemeindegebiet von Molln ein Mopedlenker und ein Autofahrer zusammen. Beim Crash zog sich dabei der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen zu.

