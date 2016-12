Gefahrgut- Transporter stand auf A 9 in Flammen

Der deutsche Kraftfahrer (59) war Richtung Wels unterwegs, als er in St. Pankraz zu weit nach rechts kam, seinen Sattelschlepper nach links verriss und ins Schleudern kam. Der mit giftigem und umweltschädlichem Acetat befüllte Anhänger kippte um, die Zugmaschine knallte in die Betonleitschiene und begann zu brennen. Der Lenker konnte noch mit seinem Chihuahua- Hündchen flüchten.

Drei Feuerwehren rückten an. Eine Totalsperre der Pyhrnautobahn war für die Löscharbeiten nötig, auch weil die Fahrzeugpapiere verbrannt waren, und zunächst niemand wusste, wie gefährlich die Ladung tatsächlich ist. Der Verkehr wurde in Inzersdorf und in Roßleithen abgeleitet.