Auch der LASK hat nun ein Sturm- Phantom

Während Transfers üblicherweise medienwirksam hinausposaunt werden, wurde der Wechsel des ab morgen 24- Jährigen vom LASK bisher nie erwähnt. Obwohl er bereits letzten Sommer (!) engagiert worden ist. "Wir haben uns damals einmal die Transferrechte an ihm gesichert", sagt Geschäftsführer Alex Friedl über den Mittelstürmer, der von Jürgen Werners Agentur "Stars & Friends" betreut wird.

Ob er je beim LASK spielen wird, ist fraglich. "Er hat sich bei Lilleström gut entwickelt, für die zweite Liga ist er kein Thema", gesteht Friedl über den Spieler, bei dem nun ein weiteres Leihgeschäft, wohl zu einem größeren Klub, im Raum steht. Im Sommer wolle man "sehen, ob er dann unsere Kragenweite ist". Wenn nicht, könnte Malec, der derzeit mit dem Nationalteam beim Camp in Abu Dhabi weilt, dem LASK zumindest einen Geldregen bescheren.

Parallelen zu Kamara

Womit die Causa an Ola Kamara erinnert. Der ebenfall von "Stars & Friends" gemanagte Norweger kam im Jänner 2013 von Strömsgodset (Norwegen) zu Ried, wurde vier Tage später zu 1860 München verliehen. Die Idee war, dass er den Sprung in die deutsche Bundesliga schafft - woran er scheiterte. Bis Jänner 2014 war der Stürmer offiziell noch zweimal Ried- Profi, spielte aber nie für die Innviertler, ehe er an die Austria verkauft wurde. Sowohl Ried, der mittlerweile bei Columbus (USA) kickende Stürmer wie auch "Stars & Friends" sollen damals finanziell profitiert haben.

Autor: Stefan Fröhlich