Afrikahitze bringt 36 Grad und Gewitter

Die kühleren Tage und Nächte mit schlaffreundlichen Temperaturen weit unter 20 Grad sind jetzt wieder einmal vorbei. "Die nächste, mittlerweile dritte Hitzewelle steht an", so Ubimet- Experte Manfred Spatzierer. An den nächsten Tagen müssen wir auch wieder mit Tropennächten rechnen, an denen die Temperatur nicht unter die 20- Grad- Marke sinkt. Auch auf den Bergen wird es kaum kühler. Selbst in 3000 Metern Höhe ist mit bis zu 10 Grad zu rechnen.

Morgen Höhepunkt der Hitze

Höhepunkt der Hitzewelle ist morgen, wo es 36 Grad heiß werden soll. Da es zunehmend auch schwül wird, ist vor allem im heimischen Bergland an den kommenden Nachmittagen auch wieder mit heftigen Hitzegewittern zu rechnen.

Johannes Nöbauer, Kronen- Zeitung