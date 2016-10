Trump im TV- Finale: "Alles garantiert manipuliert"

Im Rennen um die US- Präsidentschaft haben sich Hillary Clinton und Donald Trump in der Nacht auf Donnerstag erneut ein hart geführtes TV- Duell geliefert. Dabei war auch ein Thema, das Österreich in den vergangenen Monaten beschäftigt hat, nämlich die angebliche Manipulation von Wahlen. Der Republikaner will eine mögliche Niederlage bei der Wahl am 8. November nämlich nicht automatisch anerkennen.