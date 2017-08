"zapptales" verwandelt WhatsApp- Chats in Bücher

Besondere Momente und Erinnerungen sollten für die Ewigkeit konserviert werden. Damit dies auch in der digitalen Welt gelingt, gibt es nun "zapptales": Der Dienst löst persönliche WhatsApp- Momente aus der digitalen Wolke und verwandelt die per Messenger geteilten Erlebnisse zu einer bleibenden Erinnerung in Buchform.