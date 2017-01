"Nokia 6": Das Comeback- Smartphone der Finnen

Mit dem "Nokia 6" hat die finnische Firma HMD Global, die für die nächsten zehn Jahre die exklusiven Rechte an der Marke Nokia erworben hat, am Sonntag das erste neue Smartphone unter dem Namen des einstigen Handy- Weltmarktführers vorgestellt. Anfang 2017 soll das Android- Modell für umgerechnet rund 230 Euro zunächst in China erhältlich sein. Weitere Modelle sollen im Laufe des Jahres folgen, hieß es in einer Mitteilung .