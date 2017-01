Kunden offen für Finanzgeschäfte mit Google & Co.

Fast ein Drittel aller Bank- und Versicherungskunden weltweit ist einer Umfrage zufolge offen für Finanzgeschäfte mit Google, Amazon oder Facebook. Sollten die Internetriesen Finanzdienstleitungen anbieten, würden 31 Prozent der Befragten mit ihren Bank- und 29 Prozent mit ihren Versicherungsgeschäften zu ihnen wechseln, sagt eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung der Beratungsfirma Accenture. In Brasilien würden demnach sogar 50 Prozent den Silicon- Valley- Unternehmen ihre Finanzgeschäfte anvertrauen, in Italien 42 Prozent.