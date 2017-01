Schnuller- Hersteller: Forschung in Großhöflein

"Unsere Forschungsabteilung sammelt die Ideen unserer 800 Mitarbeiter weltweit für neue Produkte", erläutert der technische Leiter Norbert Polatschek. "Nach positiver Beurteilung werden Modelle gezeichnet und mittels 3- D-Druckern erste Prototypen angefertigt, ehe die eigentliche Testphase beginnt." Derzeit erfolgen all diese Arbeiten in Siegendorf, wo 25 Mitarbeiter beschäftigt sind. "Doch wir wollen expandieren, und am alten Standort ist dafür kein Platz." Nach intensiven Verhandlungen konnte nun in Großhöflein ein geeignetes Grundstück gefunden werden. "Land, Gemeinde und die Kirche haben uns hier sehr unterstützt und schließlich die erforderlichen Umwidmungen ermöglicht."

Ab dem kommenden Jahr entsteht auf 6200 Quadratmetern ein neues Forschungszentrum. Die Übersiedlung ist für 2019 geplant. "Wir nehmen die Belegschaft, die übrigens zu etwa zwei Dritteln aus Burgenländern besteht, und einen Großteil der technischen Einrichtungen mit", so Polatschek. Zusätzlich sei geplant, die Zahl der Beschäftigten auf 35 aufzustocken.