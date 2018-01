"Mehrkosten für Rieder Bad schaden uns"

"Die enorme Kostenüberschreitung beim Rieder Freizeitbad spielt uns im Mühlviertel nicht unbedingt in die Hände", meldet sich nun SPÖ-Stadtrat Andreas Hannerer aus Rohrbach-Berg in Sachen Hallenbad zu Wort. Wie berichtet, verlangt die Baufirma für die Umsetzung des Projekts in Ried nun am Ende rund zwei Millionen Euro mehr von der Stadtgemeinde, als eigentlich ursprünglich beauftragt wurde.



Baufirma hat Klage vorbereitet

Die Stadt will den Betrag nicht zahlen, womit ein Rechtsstreit vorprogrammiert ist. "Wir haben die Klage vorbereitet", sagt Norbert Hartl von der Schmid-Baugruppe. Er will sich jetzt nicht als "böser Baumeister" hinstellen lassen, der plötzlich zwei Millionen Euro mehr kassiert. Die Stadt hätte schon seit Monaten laufend von den höheren Kosten erfahren, die - laut Hartl - gerechtfertigt wären. Im Endeffekt hätte die Stadt "erst einen Golf bestellt und am Ende einen Mercedes verlangt".



SPÖ-Stadtrat kritisiert fehlende Unterstützung vom Land

So weit wie in Ried ist man beim Projekt im Mühlviertel noch lange nicht. Obwohl die Entscheidungen bis Ende 2017 fix sein sollten, haben noch nicht alle Gemeinderäte im Bezirk über das gemeinsame Projekt in Rohrbach-Berg abgestimmt. Der Großteil will aber mitzahlen, was Hannerer zwar freut, aber ihn wundert: "Es erstaunt mich, dass so viele Gemeinden ihre finanzielle Beteiligung zugesagt haben. Noch dazu liegen derzeit noch relativ wenig Zahlen am Tisch. Das Land hätte uns in dieser Sache viel mehr unterstützen sollen, sowohl bei der Koordination, also auch mit konkreten Aussagen über Förderungen."

Simone Waldl, Kronen Zeitung