Wilderer Gschnas in Linz mit Dirndl und Lederhose

Kultband Rednex, Dresscode Tracht

Garniert wird die ausgelassene Party (Achtung: Einlass nur in Tracht) mit einem lässigen Programm. Da lässt etwa gegen Mitternacht die Kult-Band Rednex mit Ohrwürmern wie "Cotton Eye Joe" und "Old Pop In An Oak" die Sau raus. Weiters warten eine fetzige Modenschau der Trachten Wichtlstube mit dem Welser Tanzwerk, DJ Joshua Grey, die Rosé Rebellen und Da Wadltreiber mit Pinzgauer Alpenrock.