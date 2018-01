Lenker krachte gegen Donauuferbahn

Die Serie von Unfällen auf Bahnkreuzungen setzt sich damit fort: Donnerstag früh um 6 Uhr übersah in Perg ein 30-jähriger einheimischer Autolenker bei der Fahrt auf der Gemeindestraße in Zeitling beim Bahnübergang der Donauuferbahn einen aus Sarmingstein kommenden, vollbesetzten Zug. Der Lokführer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Wie durch ein Wunder gab es weder im Zug noch im total beschädigten Pkw Verletzte.

Das erinnert an die Serie im Dezember: Da waren in Hinzenach, in Lengau, Timelkam, Sattledt und Ried im Innkreis Autoleker mit Zügen zusammengestoßen, weil sie Signale bei Übergängen mißachtet hatten. In zwei Fällen gab es keine Verletzten, bei drei waren insgesamt vier Pkw-Insassen verletzt worden.

Johann Haginger / Kronen Zeitung