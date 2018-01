Spar-Motto: Verbessern statt Neuland

In der Spar-Straße 1 in Marchtrenk werden die Weichen für die Lebensmittelhandelskette in Oberösterreich gestellt. Hier hat auch Geschäftsführer Jakob Leitner sein Büro, der für heuer bis zu neun Neueröffnungen auf der To-Do-Liste hat.



Bio hoch im Kurs

Dabei geht es nicht darum, völlig neue Standorte zu erobern. "Unser Fokus liegt auf Strukturverbesserung", betont der 57-Jährige. Was das bedeutet? Hier geht es darum, "normale" Spar-Supermärkte zu Eurospar-Standorten zu machen. Insgesamt werden heuer dafür etwa 30 Millionen € in die Hand genommen. In puncto Ausstattung sind LED-Beleuchtung und Photovoltaikanlagen gesetzt, der Frischebereich ist viel offener. Einkaufs-Trends? "Bio wird wesentlich intensiver gekauft als früher", sagt Leitner. Dazu spielt Regionalität eine immer größere Rolle. Fertige und halbfertige Snacks stehen zudem hoch im Kurs. "Die Zeit bringt das mit sich", so Leitner, der seit 18 Jahren an der Spitze von Spar in Oberösterreich steht.



Heuer 150 Lehrstellen

Von Marchtrenk aus werden die Märkte in ganz Oberösterreich beliefert, zudem auch das westliche Mostviertel. Die Sortimente der Märkte werden ständig überarbeitet. "Wir versuchen, in Richtung gesunde Ernährung Trends zu setzen", sagt Leitner. In unserem Bundesland sind rund 9000 Mitarbeiter bei der Handelskette beschäftigt. 150 Lehrstellen werden heuer angeboten.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung