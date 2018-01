Fußgängerin in Wels von Auto erfasst und getötet

In Oberösterreich ereigneten sich im vorigen Jahr die meisten tödlichen Fußgängerunfälle, das waren so viele, wie in keinem anderen Bundesland. Auch in den Jahren 2015 und 2016 war das Land ob der Enns mit 16 bzw. 19 Todesopfern an der traurigen Spitze. Dienstag kam es im neuen Jahr erneut zu einem Fußgängerdrama, als eine 86-jährige Pensionistin in Wels von einem Autolenker angefahren und getötet wurde.