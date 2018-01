Lkw prallt gegen zwei Autos: Ein Lenker (61) tot

Ein tragischer Verkehrsunfall mit einem Toten ereignete sich am Montag in Mosham auf der B137 in der Gemeinde Grieskirchen. Ein 52-jähriger Kraftfahrer wich nach eigenen Aussagen mit seinem Lkw einem Feldhasen aus und prallte in der Folge gegen zwei Autos. Ein Lenker (61) starb, der Zweite wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels geflogen.