Kinder klagten eigene Mutter

Für die Juristen war es ein Festschmaus, ob die Familie noch viel miteinander redet, ist eher fraglich. Bei der Hofübergabe 1992 ließen die Schwiegereltern folgendes in den Notariatsakt schreiben: Die Schwiegertochter musste sich verpflichten, sie zu pflegen und den Haushalt zu führen, bekam im Gegenzug neben dem Anteil am Hof ein eigenes, drei Hektar großes Feld geschenkt. Aber: Im Falle einer Scheidung müsse sie das Feld an die beiden Kinder übergehen.



2015 kam es zur Scheidung

2015 kam es zur einvernehmlichen Scheidung. Die Kinder wollten nun wie ausgemacht das Feld übertragen bekommen, doch die Mutter weigerte sich. Der Nachwuchs klagte und zog mit Anwalt Jürgen Nowotny vors Bezirksgericht Traun und in nächster Instanz vor das Landesgericht Linz, bekam jedes Mal recht.



Mutter ging bis zum OGH

Die Mutter bekämpfte die Urteile jedoch bis zum Obersten Gerichtshof (OGH), holte sich aber auch dort eine Abfuhr. Ihr Argument, dass die betreffende Vertragsklausel sittenwidrig gewesen sei, zog nicht.



Gericht gab Kindern recht

Der OGH machte klar, dass es um "den Erhalt der Liegenschaft im bäuerlichen Familienbesitz" gegangen sei. Die Klägerin blitzte auch damit, dass sie für den Dienst an den Schwiegereltern nicht entschädigt worden sei, ab. Das OGH befand, dass sie mehr als 20 Jahre am Hof wohnen und durch die Bewirtschaftung Erträge erzielen konnte.



Christoph Gantner, Kronen Zeitung