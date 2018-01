Oberösterreicher mit Drogen um 70.000 € erwischt

Im Zuge einer Routinekontrolle erwischten Beamte beim Karawankentunnel in Kärnten ein Auto mit 3,5 Kilo Drogen. Ein Oberösterreicher (20) und ein Salzburger (23) wollten mit dem Suchtgift - Amphetamine, in der Szene besser bekannt als "Speed" - aus Slowenien einreisen. "Das Suchtmittel war in einem Radiolautsprecher versteckt", erzählt ein Polizist.