Mädchen (13) von Asylwerbern sexuell belästigt

"Bei der Eisdisco in Linz wurde eine 13-Jährige sexuell belästigt. Dank ihrem Vertrauen an uns als Sicherheitspersonal und der tollen Unterstützung von der Polizei konnten die Täter rasch ausfindig gemacht werden. Es waren vier Asylanten. Drei waren schnell gefasst, den vierten konnte ich zum Schluss der Polizei übergeben", schrieb ein Mitarbeiter eines Linzer Security-Unternehmens auf Facebook.



Security informierte Öffentlichkeit

Der Vorfall war am Samstag, dem 6. Jänner, gegen 20.30 Uhr bei der Eisdisco in der Eishalle des Linzer Parkbads passiert. Das Facebook-Posting wurde mehrere hundert Mal geteilt. Am Montag veröffentlichte die Polizeipressestelle die Meldung, dass tatsächlich eine 13-Jährige vermutlich von vier afghanischen minderjährigen Asylwerbern sexuell belästigt worden sei. Der Zwölfjährige soll das Mädchen an den Busen und in den Schritt gefasst haben. Der Bursch und seine Komplizen wurden angezeigt, dann ihrem Betreuer übergeben.



15 Leute kümmern sich um sicheren Ablauf

"Wir hatten bei der Disco 1000 Besucher, es waren insgesamt 15 Securitys, Polizisten und Leute vom Bad im Einsatz. Wir haben unser Personal extra geschult, und angehalten bei solchen Vorfällen sensibel zu reagieren", so Linz AG-Prtessesprecherin Susanne Gillhofer.

Derzeit leben in OÖ 263 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Laut Integrationslandesrat Rudi Anschober befinden sich bei uns derzeit 264 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), die in zwölf speziellen Quartieren untergebracht sind.

