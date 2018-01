Zoll stoppte Kath-Schmuggel

Zollfahndern ist am Flughafen Klagenfurt kürzlich ein großer Schlag gegen die heimische Suchtgift-Mafia gelungen: Zwei Osteuropäer wurden gestoppt, als sie 80 Kilogramm Kath ins Land schmuggeln wollten. Die Ware war für den Kärntner Markt bestimmt. Die in Österreich verbotene Substanz wird in Ostafrika angebaut.