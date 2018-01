Bursch (14) zog an Wasserpfeife und kam ins Spital

Gemeinsam mit einem Freund zog es einen 14-Jährigen aus Braunau in eine Shisha Bar in Mattighofen. Ohne einen Ausweis zu zeigen oder nach dem Alter gefragt zu werden, orderte der Bursch eine Shisha mit der Geschmacksrichtung "Wassermelone". Keine gute Idee!



Übelkeit, Ohnmacht und Sturz

Denn nach wenigen Zügen aus der Wasserpfeife wurde dem Innviertler übel und er musste sich übergeben. Am Weg zur Toilette wurde er dann auch ohnmächtig, stürzte zu Boden, zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Braunau am Inn eingeliefert.