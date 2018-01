Mit Dauer-„Durst“ am Steuer

Braunauer Polizisten kennen das Auto des Dauerrauschigen natürlich längst. Am Mittwoch stoppten sie den Pkw. Der amtsbekannte 57-Jährige hatte 0,62 Promille intus - und keinen Führerschein, weil ihm dieser wegen Trunkenheit bereits entzogen worden war. Er wurde in nur zwölf Monaten 26-mal angezeigt, davon siebenmal wegen Alkohol am Steuer, zehnmal wegen Fahrens ohne Führerschein und neunmal wegen diverser anderer Verwaltungsübertretungen. Sein trauriger Rekordwert waren gemeingefährliche 2,7 Promille!

Wegen Unverbesserlichkeit zwei Wochen im "Häfen"

Der 57-Jährige saß auch bereits einmal wegen seiner Unverbesserlichkeit zwei Wochen lang im "Primärarrest" - Haft ohne Ersatzmöglichkeit - im Häfen. Gegen eine weitere derartige Haft hat er Berufung eingelegt.



Christoph Gantner, Kronen Zeitung