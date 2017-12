Pilzmittel sind höchst gefährlich für Bestäuber

Bei dieser Studie, veröffentlicht im Journal "Proceedings of the Royal Society B" und aufgegriffen von der britischen Tageszeitung "The Guardian", kam erstmals etwas wie Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Analysiert wurde die Rolle von 24 verschiedene Risken und Umweltfaktoren beim Niedergang von vier Hummelarten in den USA untersucht, Hier stellte sich heraus, dass der Einsatz von Fungiziden die stärksten Zusammenhänge mit dem Auftreten der Bienenkrankheit Nosema und dem Verlust von Hummelpopulationen hatte. Fungizide waren in Sachen Bienensterben ein bisher eher kaum beachtetes Thema. Weiters verdichten sich auch die Hinweise (in anderen Studien) auf die Schädlichkeit von Neonicotinoiden für Bestäuber.

Umweltlandesrat ist alarmiert

Alarmiert reagiert Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) auf die Studie: "Das Insektensterben ist eine der größten Bedrohungen des Menschen, daher muss gehandelt werden! Durch ein flächendeckendes verbot bienengefährdender Stoffe - allen voran allen Neonics europaweit!"

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung

