Vier Gemeinden feiern Heirat

Schönegger übersiedeln

Und auch am Marktgemeindeamt in Vorderweißenbach herrscht reges Treiben. Weil vier Verwaltungsmitarbeiter aus Schönegg samt Arbeitsutensilien, Akten und Kästen übersiedeln. Noch-Bürgermeister Leopold Gartner (ÖVP) - er tritt wie sein Schönegger Kollege Peter Pagitsch (ÖVP) und alle Gemeinderäte mit 31. Dezember zurück - ist vor allem glücklich, dass alles so reibungslos über die Bühne ging: "Wir sind das Thema aktiv angegangen. Die Zustimmung bei unserem Info-Abend war dann einfach überwältigend." Bis zur Bürgermeister-und Gemeinderatswahl am 8. April 2018 übernimmt Regierungskommissärin Alexandra Hofer die Amtsgeschäfte.