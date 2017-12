Rea Garvey schlug sich als Verkäufer durch

Am Telefon verliebt

Bei Reamonn lernte er auch seine Frau Josephine kennen, die Managerin der Gruppe war. "Ich habe ihre Stimme am Telefon gehört und war sofort verliebt in sie", erzählte der Ire, der mit sieben Schwestern aufwuchs, einmal in einem Interview über seine Ehefrau. Garvey war sich sogar so sicher, dass er schon beim zweiten Date um ihre Hand anhielt.

Ticketinfos auf www.floro.at