Gemeindebund-Boss sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Obwohl die Einsatzkräfte aus Ried, Tumeltsham und Walchshausen rasch zur Stelle waren, ist laut Hingsamer der Flitzer mit 258 PS "fetzenhin". Er selbst kam mit dem Schrecken davon. Vor fünf Jahren legte sich das Eggerdinger Polit-Urgestein den Wagen zu und spulte damit 250.000 Kilometer ab.

Huckepack am Abschleppwagen

Die letzte Fahrt endete nun Huckepack am Abschleppwagen. "Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Zum Glück habe ich eine Kasko-Versicherung", sagt Hingsamer. Vorübergehend muss er auf einen von seiner Werkstatt zur Verfügung gestellten BMW X3 umsteigen.

SP-Landesrätin im Stress

Heiß gelaufen ist zuletzt auch das Telefon von SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Sie hat auf ihrem privaten Facebook-Account irrtümlich ein Werbevideo angeklickt. Dieses verbreitete sich in Windeseile an all ihre Freunde. "Deshalb haben viele geglaubt, dass mein Konto gehackt wurde und riefen mich an oder schrieben mir eine Nachricht", hofft Gerstorfer nach der Änderung des Passwortes auf Ruhe. Auf politischer Ebene ist nach dem Dauerstreit mit LH Thomas Stelzer von der ÖVP rund um das Sozialbudget der Weihnachtsfrieden eingekehrt.

Mario Zeko, Kronen Zeitung