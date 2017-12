Erstes Geheimtreffen der Heeres-Minister!

Brisante Themen beim Bundesheer

Freitag kurz vor elf Uhr traf der offenbar künftige Verteidigungsminister in der Rossauer Kaserne in Wien ein. Mario Kunasek wollte Hans Peter Doskozil zu einem Vorgespräch zur Amtsübergabe treffen. Immerhin sind in den kommenden Monaten Entscheidungen bei hochbrisanten Themen nötig: So muss sich Türkis-Blau klar sein, wie die Linie bei der Causa Eurofighter weiterverfolgt werden soll. Dazu ein Ministeriums-Insider. "Wenn jetzt nicht bald die Entscheidung für eine Nachfolge der Saab 105 OE kommt, dann wird die Zeit knapp - 2020 werden die Jets ausgemustert. Und falls man am Modell Eurofighter festhält, wird das für den Steuerzahler sehr, sehr teuer."