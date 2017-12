Bruckmüller-Insolvenz weitet sich aus

Wenige Tage vor Weihnachten spitzt sich die Situation bei Reifenhändler Bruckmüller weiter zu. Bei den vier Firmen des Familienunternehmens, die Anfang November in die Insolvenz geschlittert waren, wurde der Mitarbeiter-Stand drastisch reduziert, um die Betriebe fortführen zu können - wir berichteten. Nun sind drei weitere Bruckmüller-Firmen zahlungsunfähig. Für die Werkstätten in Asten, Wals-Siezenheim und Wien wurden am Landesgericht Steyr Sanierungsverfahren eröffnet, berichtet der Gläuigerschutzverband Creditreform.



7,4 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Betroffen sind davon 100 Gläubiger und insgesamt 26 Beschäftigte. Die Höhe der Verbindlichkeiten für diese drei Firmen belaufen sich auf 7,4 Millionen Euro.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung