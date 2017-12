Chlorgas-Unfall durch Leck

Walter Mitterndorfer (58) war als Leitender Oberarzt in Aschach. Er blieb gelassen, hat auch schon Einsätze bei Zug- und Busunfällen erlebt.

"Krone": Welche Symptome hatten die Chlorgas-Opfer?

Walter Mitterndorfer:Die Diagnosen waren Reizungen der Atemwege, starke Hustenanfälle und Kreislaufprobleme. Einige haben auch über Druck in der Brust und Übelkeit geklagt.



"Krone": Was passierte mit den 38 Patienten?

Mitterndorfer: Sechs Personen sind aufgrund der Schwere ihrer Atembeschwerden mit den Notarztfahrzeugen und den beiden Hubschraubern in die Spitälern gebracht worden, die anderen mit den Rettungswagen. Die Patienten wurden auf Grieskirchen, Wels und Linz aufgeteilt.



"Krone": Haben Sie so einen großen Einsatz schon einmal erlebt?

Mitterndorfer: Ich habe dreißig Jahre im Notarzteinsatz hinter mir, da kann einen so leicht nichts mehr erschüttern. Ich war als dienstführender Notarzt bei drei Zugsunglücken und auch bei mehreren Busunfällen.



"Krone": Was machen Sie im "normalen" Berufsleben?

Mitterndorfer: Ich bin Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Linzer Universitätsklinikum.

